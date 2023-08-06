ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Спорт
Отчётно-выборная конференция ФШАК состоится 26 августа
Спорт
Двойной успех алтайского спорта: Савелий Савлуков и Полина Миллер – чемпионы России в беге на 400 метров
Спорт
Россиянки почти побили мировой рекорд по количеству забитых голов в Играх стран СНГ.
Спорт
12 августа каждый житель Алтайского края сможет стать спортивным рекордсменом России!
Спорт
Алтайские спортсмены завоевали еще два золота на чемпионате России по легкой атлетике
Спорт
6 августа. Ссылки на трансляции матчей чемпионата Сибири

Коллекция категорий

Бизнес67 News
Здоровье95 News
Новости Алтай333 News
Новости Горняк74 News
Образование75 News
Общество138 News
Объявления63 News
Политика96 News
Спорт102 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

Алтайские пенсионеры бьют тревогу из-за массового увольнения почтальонов (видео)

редактор01 mins
Алтайские пенсионеры бьют тревогу из-за массового увольнения почтальонов

Жители девяти сел Красногорского района жалуются, что из-за почтовой реформы они остались без пенсий и выплат. Об этом сообщило алтайское отделение ОНФ. В селах района уволились все восемь почтальонов. Они отказались “наматывать километры за 5 тысяч рублей”. В итоге все посылки отправляются назад.

При этом до ближайшего отделения пенсионеры могут добраться только на такси, так как автобусы там не курсируют. В связи с этим “Народный фронт” отправил официальное обращение руководству “Почты России” и министру связи РФ.

Related News

Яндекс.Метрика