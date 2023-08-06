Алтайские пенсионеры бьют тревогу из-за массового увольнения почтальонов (видео)

Жители девяти сел Красногорского района жалуются, что из-за почтовой реформы они остались без пенсий и выплат. Об этом сообщило алтайское отделение ОНФ. В селах района уволились все восемь почтальонов. Они отказались “наматывать километры за 5 тысяч рублей”. В итоге все посылки отправляются назад.

При этом до ближайшего отделения пенсионеры могут добраться только на такси, так как автобусы там не курсируют. В связи с этим “Народный фронт” отправил официальное обращение руководству “Почты России” и министру связи РФ.