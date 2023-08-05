Алтайские таможенники передали конфискованную обувь Локтевскому району
Больше 900 пар кроссовок, ботинок, босоножек отправили в Комплексный центр социального обслуживания населения Локтевского района
Алтайская таможня конфисковала обувь из-за нарушения таможенных правил. Еще сотни пар изъяла из торгового оборота при контроле внутреннего рынка. Ведомство собрало 905 пар обуви. И в этот раз конфискованное не уничтожили, а пустили на доброе дело.
“После решения суда о признании данной партии обуви бесхозяйной и обращения ее в федеральную собственность, а также получения соответствующих экспертиз, подтверждающих безопасность и качество товаров, руководством Федеральной таможенной службы России было принято решение о передаче этой обуви на сумму более 1 460 000 рублей в социальное учреждение”, – пояснил заместитель начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров Алтайской таможни Яков Сахань.
Удача улыбнулась Комплексному центру в Локтевском районе. Таможенники заверяют, экспертиза подтвердила безопасность и качество сотен пар обуви.
“Комплексный центр социального обслуживания населения Локтевского района Алтайского края распределит товары людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации”, – отметил и.о. начальника Алтайской таможни Роман Пальчак.
Обувь раздадут не только тем, кто обслуживается в Комплексном центре. Ее передадут в социальные учреждения всего Локтевского и соседних районов.
“Это очень своевременная помощь, потому что сейчас пора такая, когда детей готовят к школе”, – подчеркнула и.о. директора Комплексного центра социального обслуживания населения Локтевского района Екатерина Гилева.
Таможенники ежегодно конфискуют тонны различной продукции, в том числе, обуви. Но впервые арестованным босоножкам, туфлям, ботинкам дарят “вторую жизнь”.