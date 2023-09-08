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АлтГТУ открывает инженерные классы в школах Барнаула

ГОРНЯК2201 mins

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова в новом учебном году запустил профильные мультидисциплинарные инженерные классы на базе некоторых школ Барнаула.

Так, в лицее №129 уже ведут работу инженерные классы по биологии, химии и психологии. Занятия со школьниками проводят преподаватели и научные сотрудники института биотехнологий, пищевой и химической инженерии: кандидат биологических наук, доцент Елена Каменская , кандидат технических наук, доцент Виктория Вистовская , кандидат технических наук, доцент Вера Курцева , кандидат технических наук Ирина Мурыгина .

На базе барнаульской школы №113 открыт профильный строительный класс, там школьники кроме точных дисциплин, знакомятся с такими предметами, как дизайн, архитектура, участвуют в экскурсиях на предприятия строительной отрасли. Занятия в этом классе ведет кандидат технических наук Константин Черных .

Уроки проходят как на базе школ, так и в лабораториях АлтГТУ, в том числе на базе инжинирингового центра «ХимБиоМаш».

Преподаватели университета говорят о большой заинтересованности ребят изучать технические предметы, проводить лабораторные опыты. Они уверены, что после завершения обучения в инженерных классах, они смогут увереннее чувствовать себя при сдаче выпускных экзаменов.

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