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АО «СК Алтайкрайэнерго» информирует!

ГОРНЯК2201 mins
Уважаемые жители г Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС»будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:

Уважаемые жители г Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС» будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:

05.09.23 г Горняк с 13-00-00 до 17-00 ул.Стадионная(чет 2-28), ул.Садовая(12, 35), ул.Ленинградская(чет 2-18), ул.Больничная(чет 2-16), ул.Новая(1-13), ул.Путевая(1-10), ул.Калинина(неч 1-9)

06.09.2023. г Горняк  с 09-00 до 11-00 ул.Гоголя-чет(42-54), ул.Горького-чет(30-36), ул.Горького-неч(29-37), ул.Шахтерская-чет(44-56), ул.Шахтерская-неч(41-55), ул.Молодежная-чет(22-56), ул.Молодежная-неч(25-57), ул.Восточная-неч(43-55)

06.09.23. г Горняк с 11-00 до 14-00 Чапева (чет 32-78)

06.09.23.г Горняк с 14-00 до 17-00  ул.Кооперативная(чет 14-28), ул.Кирова(чет 56-76)-(неч 107-127), ул.Гайдара(неч 19-29), ул.Коммунистическая(17-29), ул.Социалистическая(1-18), ул.Островского(чет 60-72)-(неч 69-85),ул.Интернациональная(неч 1-17),

07.09.23.г Горняк с 10-00-до 12-00 ул.Миронова(134,136, 109), м.Диана, ЧП Бородкин, гаражи, ул.Чкалова(1-6), ул.Кирова(78, 80), ул.Зеленая(чет 16-32)-(неч 11-29), ул.Сигнальная(чет 16-32), Нормуродов, м-н Пятерочка по ул Миронова-134

Деятельность компании направлена на повышение безопасности и надёжности электроснабжения потребителей. Благодарим за понимание!

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