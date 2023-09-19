Армия РФ ночью ударила по складам боеприпасов с ураном и ракет Storm Shadow ВСУ - ГОРНЯК22

Фото: Минобороны РФ/vk.com/mil

Удар по объектам нанесли высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. Также по ним ударили беспилотниками

Российская армия в ночь на 19 сентября нанесла групповой удар по местам хранения боеприпасов с обедненным ураном и крылатых ракет Storm Shadow ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В Минобороны России добавили, что также удары были нанесены по центрам подготовки диверсионных групп ВСУ и радиотехнической разведки. Отмечается, что все объекты поражены, цель достигнута.

Ранее сообщалось, что танк российской группировки “Восток” заставил отступить колонну техники украинских военнослужащих. Военные отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении.

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