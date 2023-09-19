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Армия РФ ночью ударила по складам боеприпасов с ураном и ракет Storm Shadow ВСУ - ГОРНЯК22
19.09.2023

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Армия РФ ночью ударила по складам боеприпасов с ураном и ракет Storm Shadow ВСУ

ГОРНЯК2201 mins

Фото: Минобороны РФ/vk.com/mil

Удар по объектам нанесли высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. Также по ним ударили беспилотниками

Российская армия в ночь на 19 сентября нанесла групповой удар по местам хранения боеприпасов с обедненным ураном и крылатых ракет Storm Shadow ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В Минобороны России добавили, что также удары были нанесены по центрам подготовки диверсионных групп ВСУ и радиотехнической разведки. Отмечается, что все объекты поражены, цель достигнута.

Ранее сообщалось, что танк российской группировки “Восток” заставил отступить колонну техники украинских военнослужащих. Военные отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении.

Источник

ГОРНЯК22
Author: ГОРНЯК22

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