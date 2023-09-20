Азербайджан объявил о начале спецоперации в Нагорном Карабахе - ГОРНЯК22

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Азербайджанские власти уже проинформировали российских миротворцев и мониторинговый центр о начале операции локального характера

Азербайджан начал в Нагорном Карабахе операцию “по восстановлению конституционного строя”. Об этом заявили в Минобороны страны, сообщает РИА Новости .

“В рамках мероприятий применят “высокоточное оружие”, которое выведет из строя позиции и долговременные огневые точки, а также боевые машины и военные объекты Вооруженных сил Армении”, – заявили в ведомстве.

В апреле 2023 года азербайджанские пограничники установили на границе с Арменией контрольно-пропускной пункт – он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в карабахский Степанакерт.

Свои действия в Баку объяснили угрозами безопасности и тем, что армянская сторона неправомерно использует дорогу в Степанакерт. В свою очередь, в Ереване заявили о грубом нарушении Азербайджаном трехстороннего заявления от 2020 года. По мнению армянских властей, блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.

В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Нагорного Карабаха.

Позже Пашинян подчеркнул, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе не выполняют возложенную на них миссию, а Россия якобы уходит из региона. В Москве такую риторику армянского премьера назвали неприемлемой.

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