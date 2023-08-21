Баран подвел жителей Алтайского края под уголовную статью

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Мужчины действовали по предварительному сговору, но похищение барана до конца не довели. Суд вынес сельчанам приговор и отклонил апелляцию

В Алтайском крае вступил в законную силу приговор суда по делу о покушении на грабеж, сообщили в объединенной пресс-службе региональных судов.

В мае в Солонешенском районе двое сельчан в пьяном виде решили похитить у незнакомого им мужчины барана, стоимость которого оценивается в 4 тысячи рублей. Но по не зависящим от них обстоятельствам преступление до конца довести не удалось.

За покушение на грабеж им назначили три года лишения свободы условно, но одному из них суд решил изменить условный срок на реальное заключение в колонии общего режима. Основанием стало то, что мужчина дважды был судим за пьяную езду и оскорбление представителя власти.

В апелляционной жалобе адвокат просил изменить приговор и переквалифицировать дело на менее тяжкую статью, но суд не усмотрел для этого оснований.

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