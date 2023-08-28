Беспилотники ВСУ ночью вновь попытались атаковать регионы России

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Беспилотные летательные аппараты сбили системы ПВО. Информации о пострадавших и разрушениях в результате работы БПЛА нет

Над территориями двух регионов России ночью 28 августа системы ПВО уничтожили три беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Два БПЛА сбили дежурные средства ПВО над территорией Брянской области. Еще один беспилотник уничтожили около 04.30 мск в Люберецком районе Московской области.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали регионы России в ночь на 24 августа. Два беспилотника уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области, еще один БПЛА сбили в Калужской области.

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