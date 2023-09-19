Бийчанин получил два года колонии за обезображивание лица и тела мужчины с помощью ножниц - ГОРНЯК22

Суд вынес приговор в отношении жителя Бийска, которого судили за обезображивание лица и тела мужчины с помощью ножниц. Как сообщила прокуратура Алтайского края, подсудимому назначили наказание в виде двух лет заключения. В ходе судебного разбирательства установили, что в июне 2022 года 33-летний подсудимый находился в своем доме в Бийске. Он, орудуя руками и ножницами, нанес не менее 61 удара руками по телу и лицу потерпевшего. О мотивах преступления не сообщается, однако уточняется, что нападавший знал, что его действия причинят вред здоровью мужчины и обезобразят его.

Бийчанина судили по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Бийский городской суд признал его виновным и вынес приговор в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима. Такое наказание избрали в связи со смягчающими обстоятельствами: подсудимый добровольно возместил потерпевшему моральный вред в размере 200 тысяч рублей. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

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