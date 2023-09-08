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“Был весь в крови”: в Барнауле автомобиль сбил ребенка на переходе

ГОРНЯК2201 mins

Фото: Толк

На кадрах съемки с камеры видеонаблюдения видно, что удар был большой силы. Водитель сбил мальчика на пешеходном переходе

В Барнауле 7 сентября под колеса автомобиля попал ребенок, сообщили очевидцы в Telegram-канале ” В курсе 22 “.

ДТП произошло на улице Власихинской. По словам очевидцев, ребенок шел на зеленый свет по пешеходному переходу.

Мальчик был весь в крови, очень громко кричал от боли. Был в сознании вроде как. Сбили его на зеленый сигнал светофора. Для машин соответственно уже был красный“, – пишут в комментариях.

О состоянии ребенка информации пока нет. Его увезли на скорой помощи.

Ранее в Барнауле иномарка сбила девятилетнюю девочку на пешеходном переходе.

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