Чаты Горняк22- последние новости
Вчера на северном посёлке собака покусала 9-летнюю девочку
Вот что пишет участница нашего чата (цитата):Уважаемая группа ,такая просьба к вам всем ….напротив моего дома поселилась молодая пара с двумя детьми и двумя собаками ,одна собака на привязи ,другая стаф .бегает без привязи ,вчера около девяти вечера маленькая девяти летняя девочка проходила мимо и стаф на нее набросился и покусал лицо шею ,конечно скорая все что можно сделала девочки,между родителями девочки завязалась драка.Короче эту пару зовут ее Андрей ,а ее Зоя .Два просто изверга. Сами сбежали ночью ,а собак оставили ,животные не причем конечно,но они сейчас конечно опасны.Я что хочу сказать огромная просьба этой паре Зое и Андрею пожалуйста не отдавайте и не предлагайте животных ,эти двое не жалеют их точно…Если сама увижу эту Зою , …выдерну ей ноги …извините накипело….в полицию обратилась я и надеюсь ее привлекут за издевательство над животными .Из их халатности теперь страдает маленькая девочка…💔😔