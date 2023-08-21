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Что известно о попытке атаки беспилотников на Подмосковье

редактор01 mins

Фото: t.me/kryuchkovoleg

В Московской области ПВО сбили два дрона. Жертв и пострадавших нет. Однако московские аэропорты временно ограничивали прием и вылет рейсов

Утром в Подмосковье сбили два беспилотника, сообщает “Коммерсант”.

Первый беспилотник сбили в районе 6:50, второй – в 08:16.

Первый дрон упал в Одинцовском районе области, его подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Аппарат упал в районе поселка Покровское, он находится примерно в 25 км по прямой к западу от Одинцово. Пострадавших нет, пишет РБК со ссылкой на Минобороны.

Второй беспилотник сбит над Истринским районом Московской области. Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила , что этот БПЛА упал на соседней улице от ее дома.

Из-за обнаружения беспилотника временно ограничивали прием и вылет рейсов столичные аэропорты Домодедово и Внуково.

Ранее, 20 августа, произошла массовая атака украинских беспилотников на территорию Белгородской области. Всего силы российской ПВО сбили 12 дронов. Очевидцы сообщают, что некоторые обломки беспилотников попали в жилые дома.

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