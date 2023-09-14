Что такое Проект Поддержки Местных Инициатив и как он реализуется в Локтевском районе

Хочу немного рассказать о существующем проекте поддержки местных инициатив (ППМИ), цель которого – участие граждан в решении вопросов местного значения и развитии инфраструктуры своей малой родины. Участвуя в данном проекте, жители софинансируют те объекты, которые они сами выбрали для благоустройства.

Так, например, жители п.Масальский в рамках проекта отремонтируют систему отопления в сельском доме культуры.

А жители села Золотуха в этом году участвуют в конкурсном отборе по ППМИ до 2024 года с проектом “Монтаж уличного освещения”. Давайте поддержим жителей села и проголосуем за проект по ссылке: https://xn--80aaaaoeg5afme9bny.xn--p1ai/vote/pre/?project_location=823&project_locality=00&project_type=all

ИСТОЧНИК