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Что вы знаете о новом детском кафе FRESH CAFE?

редактор01 mins

Не так давно в Горняке открылось новое детское кафе, расположенное по адресу Горняк, ул. Ленина, д. 10

В нашем кафе можно посидеть всей семьёй в приятной атмосфере, вкусно покушать.

Разнообразное меню для детей и взрослых может удивить даже гурманов! А пока взрослые наслаждаются вкусными напитками и блюдами, дети могут поиграть на детской площадке или в компьютерные игры на сони плейстейшен.

В день открытия мы проводили интересную лотерею, и у нас есть победители!

По результатам розыгрыша победили:

  • Итальянская пицца достается Арине, последние цифры тел. 3698,
  • 1 час игровой комнаты достается Юлии, последние цифры тел: 7904,
  • 1 час игры Сони плейстейшен (ps4) достается Марине, последние цифры тел. 8754

Своими фото и видео поделились в соцсетях и первые посетители кафе (Юлия Дейнеко)

А также у нас есть свой чатик-вотсапик https://chat.whatsapp.com/ED41V1oOk0z3ofVzz3ozXs

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