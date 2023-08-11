Что вы знаете о новом детском кафе FRESH CAFE?

Не так давно в Горняке открылось новое детское кафе, расположенное по адресу Горняк, ул. Ленина, д. 10

В нашем кафе можно посидеть всей семьёй в приятной атмосфере, вкусно покушать.

Разнообразное меню для детей и взрослых может удивить даже гурманов! А пока взрослые наслаждаются вкусными напитками и блюдами, дети могут поиграть на детской площадке или в компьютерные игры на сони плейстейшен.

В день открытия мы проводили интересную лотерею, и у нас есть победители!

По результатам розыгрыша победили:

Итальянская пицца достается Арине, последние цифры тел. 3698,

1 час игровой комнаты достается Юлии, последние цифры тел: 7904,

1 час игры Сони плейстейшен (ps4) достается Марине, последние цифры тел. 8754

Своими фото и видео поделились в соцсетях и первые посетители кафе (Юлия Дейнеко)

А также у нас есть свой чатик-вотсапик https://chat.whatsapp.com/ED41V1oOk0z3ofVzz3ozXs