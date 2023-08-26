Детям до 14 лет будут давать по 5000 рублей

Минпросвещения проработает с Минкультуры вопрос включения в программу «Пушкинская карта» детей младше 14 лет. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. В настоящее время эта программа распространяется на молодежь от 14 до 22 лет, что связано во многом с организационными вопросами, в том числе финансовыми.

«Давайте мы с Министерством культуры по крайней мере проработаем, поймем, в чем ограничения, что можно сделать для того, чтобы дать ребятам более младшего возраста возможность участвовать в проекте», — сказал Кравцов.

Изначально номинал карты составлял 3 тысячи рублей в год, с января 2022-го его увеличили до 5 тысяч рублей. Как показала практика, школьники и студенты активно применяют карту, чтобы ходить на концерты и спектакли.