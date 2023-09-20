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Девочку сбили насмерть в барнаульском посёлке - ГОРНЯК22
20.09.2023

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Девочку сбили насмерть в барнаульском посёлке

ГОРНЯК2201 mins

Водитель сбежал с места аварии.

Источник фото: «Инцидент Барнаул»

Страшное ДТП произошло сегодня, 19 сентября, в Борзовой Заимке. О нём написали барнаульцы в паблике « Инцидент Барнаул ».

Водитель сбил ребёнка на пешеходном переходе. По словам очевидцев , водитель мог быть нетрезвым. Он ехал с большой скоростью по встречке, сбил девочку, после чего бросил машину в кустах и убежал в лес.

На месте работали сотрудники скорой помощи, однако спасти ребёнка не удалось. Подробности происшествия уточняются.

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