Дожди с грозами и тепло до +22: какая погода будет 19 сентября в Алтайском крае - ГОРНЯК22

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Теплая, но местами дождливая погода установилась в регионе на этой неделе. При этом к выходным синоптики прогнозируют небольшое похолодание

Днем 19 сентября в Алтайском крае температура воздуха составит около +17…+22 градуса, сообщает сайт регионального ЦГМС .

Местами по краю в этот день пройдут небольшие, а по западным районам умеренные дожди, возможны грозы. Утром опустится туман. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, с порывами до 12 м/с.

В Барнауле ожидается до +18…+20 градусов, а также небольшой дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

До 22 сентября в крае также установлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.

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