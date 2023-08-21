«Единая Россия»: 1 сентября после капремонта откроется почти 1,3 тысячи школ

Также в этом году откроется 400 новых школ на 250 тысяч мест

Итоги мониторинга готовности школ к началу учебного года, который прошёл с начала лета и по 1 августа, подвели на Всероссийском штабе по контролю за строительством и капремонтом школ. Его провели секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и министр просвещения Сергей Кравцов при участии всех региональных отделений партии, закреплённых за школами депутатов, представителей Общественной палаты и родительского сообщества.

«Всего 1 сентября после капремонта у нас запланировано открытие 1293 школ в 73 регионах нашей страны. По большинству объектов текущего года работы сейчас на финишной прямой. Готовность от 70 до 99%. В «красной зоне» по капремонту всего несколько субъектов. По трём школам расторгнуты контракты, будут заключены новые. В нескольких школах в ходе ремонта выявлена необходимость проведения непредвиденных работ – Республику Тыву выделю. Решается вопрос с финансированием», – отметил Андрей Турчак.

По его словам, в этом году все этапы работ идут ритмичнее, существенных нарушений сроков не фиксируется.

Помимо этого, 150 школ на 110 тысяч мест откроются уже 1 сентября 2023 года.

«В качестве положительных примеров можно привести Республику Татарстан, Чеченскую Республику, Тюменскую и Свердловскую области. Все работы там ведутся в срок, по некоторым объектам они выполнены с опережением графика», – сказал Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета «Единой России» напомнил, что пятилетняя программа строительства 1300 новых школ – президентская. Она входит в народную программу партии.

«Главное, конечно, не программа, а что эти новые школы ждут люди, и 1 сентября там, где по сроку это положено, по программе, дети должны пойти в новые школы», – подчеркнул Андрей Турчак.

В Алтайском крае капитально ремонтируют 27 школ, для этого из федерального бюджета выделено свыше 1 млрд рублей. Единороссы контролируют работу подрядчиков вместе с родительской общественностью, за каждой школой закреплен ответственный сенатор, депутат Госдумы, краевого Заксобрания и муниципального образования.

«В отремонтированном лицее №3 Барнаула накануне учебного года мы вместе с Союзом художников Алтайского края дали старт патриотическому проекту «Лица Героев». Благодаря ему изображения защитников Отечества разных времен украсили стену в Центре детских инициатив», – рассказала региональный координатор партийного проекта «Новая школа» Марина Понкрашева .

Секретарь Генсовета отметил, что к началу учебного года партия реализует традиционные акции. Ежегодно «Единая Россия» адресно помогает подготовить к школе детей из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей в рамках акции «Собери ребёнка в школу». Особое внимание сейчас уделяют семьям участников СВО и семьям из новых регионов.

«Набор первоклассника – ранец, портфель, всю необходимую учебную литературу – в этом году уже получили более 160 тысяч детей. Уверен, за оставшиеся до 1 сентября две недели мы преодолеем отметку в 200 тысяч», – сказал Андрей Турчак.

Кроме того, «Единая Россия» помогает подготовить школы к 1 сентября – в том числе, в новых регионах. Активисты партии проводят уборку и озеленение школьных территорий, приобретают спортинвентарь, литературу для школьных библиотек, проверяют готовность школ.

«Уверен, такая форма поддержки востребована в Донецке, Луганске, Запорожской и Херсонской области. Без такого плеча поддержки справиться было бы тяжело, невзирая на то, что большинство регионов являются регионами-шефами муниципальных образований новых субъектов страны», – сказал Андрей Турчак.

В свою очередь, Сергей Кравцов подчеркнул, что большинство регионов работают в срок по программам капремонта и строительства школ. Он отметил, что работы без сбоев идут в Чеченской Республике, Татарстане, Свердловской, Тюменской, Вологодской, Пензенской, Московской областях, Камчатском крае, Санкт-Петербурге. Отдельно министр выделил Омскую область, которая смогла решить вопрос с финансированием строительства нескольких школ. Врио губернатора Виталий Хоценко при поддержке «Единой России» подал заявку на дополнительное финансирование и получит его. Также отметил Дагестан, где при координации «Единой России» решены вопросы со сроками строительства объектов.

«Действительно, уникальная программа (капремонта школ – прим. ред.), очень позитивные эффекты. Многие школы благоустраиваются. Фактически это новые пространства. Хочу поблагодарить регионы-лидеры», – сказал министр.

Также речь шла о реализации партийных акций «Собери ребенка в школу», «Помощь школам» и «Родительская приемка». Помощь в подготовке к учебному году от «Единой России» получили более 3 тысяч образовательных учреждений.

Отдельно партия делает акцент на благоустройстве пришкольных территорий. Оно проходит при участии детей и родителей. Участие в таких мероприятиях приняли уже более 12 тысяч родителей.

Программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована Президентом на Съезде «Единой России» в 2021 году. В ней участвует почти 7300 школ. Все этапы работ – от проекта до приёмки – контролируют родительские штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. С этого года участие в программе принимают и новые регионы.

«Единая Россия» обеспечила выделение средств федерального бюджета на реализацию программы.

Президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию отметил, что к концу этого года планируется привести в порядок почти 3,5 тысячи зданий школ по программе капремонта, а в период с 2019 по 2024 годы – построить 1300 новых школ. Большая часть обновлённых учебных заведений приходится на сельские территории.

Кроме того, в этом году работа начнётся и в новых регионах России, а с 2025 года федеральные средства на ремонт и обновление детсадов, школ, техникумов и колледжей будут выделяться на регулярной основе, чтобы не допускать ситуации, когда здания оказываются в запущенном состоянии.

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