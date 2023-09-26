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Экс-депутату АКЗС Николаю Бушкову предъявили обвинение по уголовному делу

ГОРНЯК2201 минуты

Фото: Анна Меньшикова

Как отмечают инсайдеры, предприниматель якобы порывался признать вину и раскаяться, но позже отказался от этой стратегии

Генеральному директору “Алтай-Форест”, экс-депутату АКЗС Николая Бушкова предъявили окончательное обвинение по делу о незаконных рубках леса, сообщает ” Банкфакс “.

Речь идет о вырубках в Тальменском районе в период с 2017 по 2020 год. По версии следствия, Бушков давал своим подчиненным указания о проведении рубок в интересах своего предприятия. Под незаконную вырубку могли попасть около 4 тысяч деревьев, а ущерб лесному фонду оценивается в 103 млн рублей.

Источники отмечают, что Бушков будто бы признал вину и даже начал постепенно возмещать ущерб, но вскоре якобы изменил свою позицию и вновь заявил о своей невиновности.

Между тем в Новосибирской области рассматривается другое уголовное дело в отношении Бушкова. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались заместитель руководителя компании по лесопользованию Дмитрий Гуляев, начальник Ларичихинского производственного участка фирмы Владимир Гребенюк и Константин Гредин. Всем четырем фигурантам предъявили обвинение по статье о незаконной рубке лесных насаждений и обороте заведомо незаконно заготовленной древесины.

Ранее сообщалось , что 6 апреля Центральный районный суд Барнаула избрал Николаю Бушкову меру пресечения в виде заключения под стражу.

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