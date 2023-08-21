Эксперты выясняют, почему в озере Баевского района погибла рыба

После сообщения в соцсетях и СМИ о массовой гибели рыбы в озере неподалеку от села Верх-Чуманка в Баевском районе, на место выехали эксперты.

Как сообщают в отделе госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания по Алтайскому краю и Республике Алтай Росрыболовства, 17 августа они отобрали образцы, которые сейчас находятся на исследовании – пока конечных результатов нет. Предположительно произошел локальный летний замор из-за размножения сине-зеленых водорослей, которые начали резкий рост в связи с высокой температурой воды.

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