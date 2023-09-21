-Это что?-Деньги!-А это...кто пищит ??? - ГОРНЯК22

Диалог пограничников и мужчины, который хотел замутить орнитологический бизнес. Фото и видео

В машине обнаружили и изъяли 8 особей соколов-сапсанов. Птицы были спрятаны в тайнике, оборудованном под пассажирским сиденьем автомобиля.

Возбуждено уголовное дело по 226.1 УК РФ Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, либо особо ценных диких животных. Соколы-сапсаны после осмотра специалистом-орнитологом помещены в эколого-биологический центр.

Гражданине из стран Центрально-Азиатских регионов давно положили глаз на наших птичек. Бизнес достаточно прибыльный, но соколы занесены в красную книгу и так поступать с ними нельзя.

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