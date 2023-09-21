Подробнее о погоде в Горняке на 2 недели
https://world-weather.ru/pogoda/russia/samara/

-Это что?-Деньги!-А это...кто пищит ??? - ГОРНЯК22
21.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Волонтёры Горняка
Что нового на этой неделе у волонтёрского движения “Надежда” нашего Горняка
Новости Алтай
В Барнауле 15-летняя девочка спасла парня на остановке.
Новости Алтай
В Алтайском крае заявки на работу в такси подали 500 человек, пять юрлиц и одно ИП.
Новости Алтай
В Солонешенском районе подросток убил сестру косой
Новости Горняк
В предстоящие выходные резко похолодает и даже может пойти снег Об этом “Толку” сообщили в региональном ЦГМС.
Здоровье
Новости Алтай
А чипы-то вживляли? Куда “исчез” коронавирус и чего теперь опасаются врачи. Видеобеседа.

Коллекция категорий

Бизнес122 News
Здоровье165 News
Новости Алтай1009 News
Новости Горняк221 News
Образование130 News
Общество280 News
Объявления78 News
Политика204 News
Спорт159 News
Платим за интересные новости!

-Это что?-Деньги!-А это…кто пищит ???

ГОРНЯК2201 mins

Диалог пограничников и мужчины, который хотел замутить орнитологический бизнес. Фото и видео

В машине обнаружили и изъяли 8 особей соколов-сапсанов. Птицы были спрятаны в тайнике, оборудованном под пассажирским сиденьем автомобиля.

Возбуждено уголовное дело по 226.1 УК РФ Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, либо особо ценных диких животных. Соколы-сапсаны после осмотра специалистом-орнитологом помещены в эколого-биологический центр.

Гражданине из стран Центрально-Азиатских регионов давно положили глаз на наших птичек. Бизнес достаточно прибыльный, но соколы занесены в красную книгу и так поступать с ними нельзя.

БЛОГЕРША

Добавить комментарий

Похожие новости