Фигуристка Александра Пол погибла в автокатастрофе в 31 год

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У фигуристки остался маленький сын. Она находилась вместе с ним в машине в момент смертельного ДТП. Ребенка госпитализировали

Канадская фигуристка, участница олимпийских игр в Сочи Александра Пол погибла в автомобильной катастрофе. Ей был 31 год, сообщает РИА “Новости” .

Трагедия произошла на трассе в канадском городе Меланктоне в провинции Онтарио. Пол находилась в легковой машине вместе с сыном. Грузовик въехал в строительную зону на проселочной дороге и врезался в очередь стоящих автомобилей. Фигуристка скончалась на месте, а маленького сына госпитализировали. Его жизни ничего не угрожает.

“Поскольку канадская история успеха трагически оборвалась, Алекс запомнят как страстную, решительную молодую женщину, которая могла осветить любую комнату, в которую она вошла. Она была не только доброй, образованной, остроумной и решительной, Алекс также была важной фигурой в международном сообществе фигурного катания, представляя Канаду на Олимпийских играх. Но прежде всего Алекс запомнят как любящую дочь, сестру, жену и мать Чарли“, – высказалась кампания GoFoundMe, запущенная для поддержки сына погибшей фигуристки.

Обвинений в ДТП пока не предъявили.

Ранее сообщалось, что двукратный чемпион Европы по прыжкам в воду Владимир Тимошинин умер в возрасте 53 лет. Предварительно, он скончался не из-за болезни, однако причина его смерти неизвестна.

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