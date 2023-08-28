ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Горняк
В Алтайском крае прошли обучающие мероприятия по повышению эффективности офисных процессов
Новости Горняк
Власти края обсуждают меры поддержки аграриев в условиях засухи и роста цен на ГСМ
Новости Горняк
Алтайская прокуратура проводит проверку из-за задымления теплохода в Барнауле
Новости Горняк
Беспилотники ВСУ ночью вновь попытались атаковать регионы России
Новости Горняк
Многочасовую вечернюю пробку собрало ДТП на трассе у села Баюновские Ключи
Новости Горняк
В Барнауле спасли 13 человек, которые застряли ночью посреди Оби

Коллекция категорий

Бизнес99 News
Здоровье96 News
Новости Алтай598 News
Новости Горняк138 News
Образование104 News
Общество200 News
Объявления70 News
Политика159 News
Спорт129 News
Платим за интересные новости!
объявления

Фигуристка Александра Пол погибла в автокатастрофе в 31 год

ГОРНЯК2201 mins

Фото: pixabay.com

У фигуристки остался маленький сын. Она находилась вместе с ним в машине в момент смертельного ДТП. Ребенка госпитализировали

Канадская фигуристка, участница олимпийских игр в Сочи Александра Пол погибла в автомобильной катастрофе. Ей был 31 год, сообщает РИА “Новости” .

Трагедия произошла на трассе в канадском городе Меланктоне в провинции Онтарио. Пол находилась в легковой машине вместе с сыном. Грузовик въехал в строительную зону на проселочной дороге и врезался в очередь стоящих автомобилей. Фигуристка скончалась на месте, а маленького сына госпитализировали. Его жизни ничего не угрожает.

Поскольку канадская история успеха трагически оборвалась, Алекс запомнят как страстную, решительную молодую женщину, которая могла осветить любую комнату, в которую она вошла. Она была не только доброй, образованной, остроумной и решительной, Алекс также была важной фигурой в международном сообществе фигурного катания, представляя Канаду на Олимпийских играх. Но прежде всего Алекс запомнят как любящую дочь, сестру, жену и мать Чарли“, – высказалась кампания GoFoundMe, запущенная для поддержки сына погибшей фигуристки.

Обвинений в ДТП пока не предъявили.

Ранее сообщалось, что двукратный чемпион Европы по прыжкам в воду Владимир Тимошинин умер в возрасте 53 лет. Предварительно, он скончался не из-за болезни, однако причина его смерти неизвестна.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News