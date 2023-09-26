Физик объяснила, как молния разом смогла убить отару овец на Алтае

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Если бы овцы были подальше от места происшествия метров на 100, то у них был бы шанс остаться в живых. Роковую роль также сыграло строение тела животных

22 сентября в Шебалинском районе Республики Алтай ударом молнии убило порядка 40 овец. Ранее в алтайском селе Усть-Таловка молния погубила коров, но тогда погибли только две. Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общей и экспериментальной физики АлтГУ Татьяна Андрухова объяснила ЧП с научной точки зрения.

По словам ученого, молнию притягивают предметы с высокой электропроводимостью, которые находятся ближе всего к грозовой туче. Чем выше предмет, тем больше вероятность, что молния ударит именно в него.

“Разряд проходит через дерево и по корневой системе распространяется в земле. Это обычная физика. Человеческое тело, вода, растительность – хорошие проводники. Так случилось, что именно в этом месте образовалось скопление заряда. Возможно, если бы овцы были подальше метров на 100, они остались бы живы“, – цитирует ” КП-Барнаул ” Татьяну Андрухову.

Погибшие животные Фото: Кадр видео t.me/zvonarRA

По словам физика, если бы в этой зоне оказался человек, он тоже бы погиб. Умереть можно не только при прямом попадании молнии, опасно и шаговое напряжение, возникающее при “растекании” в земле тока. Если человек будет идти, то между шагами возникает разность потенциалов: ток входит через одну ногу, а выходит через другую. Поэтому нужно поставить ноги вместе и выходить из опасной зоны “гуськом”.

В случае с овцами сыграло роль и строение тела животных. У них между передними и задними ногами есть расстояние, что создает условия для прохождения тока.

Ранее молния убила 47-летнего жителя Уфы . Мужчина находился в горах на высоте 2,1 тысячи метров над уровнем моря.

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