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Фотоотчет с выборов от Галины Петровны Глазуновой

ГОРНЯК2201 mins

✅8, 9 и 10 сентября 2023 года состоялись выборы Губернатора Алтайского края, а также в нашем районе проходили дополнительные выборы глав МО Новенский сельсовет и МО Гилевский сельсовет, депутатов городского и сельских поселений.

Выражаю благодарность нашей территориальной избирательной комиссии, всем участковым избирательным комиссиям, сотрудникам полиции, наблюдателям за организацию и проведение выборов, за слаженную и кропотливую командную работу.

Явка избирателей Локтевского района составила 32%

ИСТОЧНИК https://t.me/gpglazunova/311?single

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