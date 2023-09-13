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Глава администрации района Глазунова Галина Петровна опубликовала в своем телеграмм новость

ГОРНЯК2201 mins

В поселениях района продолжается ремонт и благоустройство территории памятников Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) в рамках субсидии муниципальным образованиям из краевого бюджета, с учетом софинансирования из местного бюджета.

В п. Ремовский подрядчик ИП Попов А.А. уже завершил такие работы.

А в с.Золотуха приступил к ремонту памятника подрядчик – ООО “Фалькон”. Затем будут проводиться работы по благоустройству мемориала и в с.Советский Путь.

Лично контролирую вопросы соблюдения сроков выполнения контракта и качества выполнения работ.

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