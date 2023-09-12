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Горняк- снова жителям аварийного дома приходится жаловаться в Барнаул

ГОРНЯК2201 mins

“Сидим дрожим, так как в любой момент может случиться обрушение”

Жители еще одного дома в Горняке пожаловались на условия жизни. В доме барачного типа на ул. Калинина, 11а остались жить только две семьи, остальные не смогли смириться с условиями и вынужденно переехали в другие места. Дом давно должен быть признан аварийным из-за обрушившейся крыши в нескольких квартирах. Однако о расселении жильцов речь не идет.

Несколько лет назад дом попадал под программу капремонта, именно поэтому, по версии жильцов, его не признают аварийным. Глава администрации города Горняка Сергей Журба пояснил “Толку”, что в будущем дом планируют включить в программу переселения. Но пока нет действующей программы.

“Будем пробовать предоставить людям более комфортные условия для проживания”, – отметил глава города.

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