Наш Горняк эволюционировал до официальной доставки продуктов от магазинов. Лидирует Пятёрочка!

Ваш преданный администратор лично протестировал данную услугу, и мы можем с уверенностью заявить, что она была оказана в полном объеме и в кратчайшие сроки.

21 марта 2024 года в 12:30 был сделан заказ на сумму 1732 рубля. Благодаря промокоду БД1500, доставка заказа от 1500 рублей стала бесплатной, что очень порадовало.

И в 12:55 улыбающаяся девушка торжественно вручила мне мои покупки. Заказ был собран качественно и включал все продукты из списка. Мы рады поделиться этой замечательной услугой с нашими подписчиками.

Горняк22 рекомендует: услуга проверена, пользоваться можно!