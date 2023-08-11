ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Горняк
Внимание! Отключение электроэнергии в Горняке
Новости Алтай
Историческое событие. Ракета «Союз» с первой почти за 50 лет отечественной лунной станцией «Луна-25» стартовала с Восточного.
Новости Горняк
Госдума хочет взять под контроль регулирование цен на такси и снизить их
Новости Горняк
Внимание! Объявляется набор юных футболистов в Горняке
Новости Алтай
Потратьте с пользой 3 минуты, посмотрите видео от школы №13 Горно-Алтайска.
Новости Горняк
Общество
Первоклассный шопинг. Сколько стоит “экономно” собрать ребенка в школу в 2023 году

Коллекция категорий

Бизнес67 News
Здоровье95 News
Новости Алтай390 News
Новости Горняк82 News
Образование75 News
Общество140 News
Объявления68 News
Политика96 News
Спорт98 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

Госдума хочет взять под контроль регулирование цен на такси и снизить их

редактор01 mins
Госдума хочет взять под контроль регулирование цен на такси и снизить их

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Николай Арефьев предложил госрегулирование цен на такси. Об этом сообщает “Алтапресс”.

По словам депутата, рынок не может самостоятельно сформировать ценовую политику, которая отвечала бы потребностям граждан.

По мнению Арефьева, российскому правительству необходимо повлиять на факторы, которые влияют на ценообразование на рынке такси.

Депутат предложил вариант решения проблемы с дефицитом автомобильного транспорта и высокими ценами на импортные автомобили, что также приводит к росту стоимости за поездку в такси.

«Нужно отрегулировать эти вопросы, в том числе и высокие цены на импортные автомобили. Например, снять таможенные пошлины на ввоз автомобилей», — добавил парламентарий.

Related News

Яндекс.Метрика