Грузовики на таможне мешают жить- жители Горняка негодуют

Проблема с грузовиками, комбайнами и другими импортными автомобилями, проходящими таможенный контроль на Горняцкой таможне возникла недавно.

С начала зимы и до сегодняшнего дня десятки грузовиков каждый день скапливаются на Горняцкой таможне, но особенно остро проблема начала восприниматься именно сейчас, потому что количество машин все увеличивается, а место на их размещение не предусмотрено

Подписчики запечатлели момент, где рано утром фуры перегоняли прямо в центре города. Грохот и шум передается даже на видео.

Сегодня подписчики присылают видео огромной пробки из фур на перекрестке Комсомольская-Восточная. Местами движение простых жителей Горняка снова затруднено

Уважаемые жители г. Горняк и Локтевского района!

Мы получаем много сообщений на тему большого количества таможенных грузовиков заполонивших наш город.

Редакция интернет-сообщества «Горняк Онлайн» связалась с главой города Сергеем Викторовичем Журба и получили небольшой комментарий по данной ситуации.

«Ведется активное взаимодействие Администрации города, МВД России и Таможенной службы по возникшим проблемам. В ближайшее время со всеми водителями будут проводиться беседы как правильно передвигаться по городу и не нарушать общественный порядок. На местах остановок грузовых машин будут установлены контейнеры, чтобы водителям было где выбросить мусор и не загрязнять наш город»

Мы продолжаем следить за ситуацией и вместе с вами ждем официального ответа и решения возникших в городе проблем.

Благодарим жителей за бдительность и просим набраться немного терпения.

Спасибо за понимание пишет ГОРНЯК ОНЛАЙН

А вот, что пишут по поводу “гостей” участники чата Газеты “К Новым Рубеам”

Конца не видно. Та самая огромная очередь из грузовых машин на таможню, которая была сегодня утром.

Благодарим за фото наших подписчиков. ГОРНЯКОНЛАЙН

❗️❗️Последние 2 дня тягачи занимают чужую территорию и подъезды к ней! Невозможно на своем личном авто заехать к себе во двор, в наглую не пускают до приезда сотрудников ГАИ. Чтобы заехать пришлось потратить полтора часа личного времени! И это повторяется постоянно!!! Приезжают новые и новые водители и машины! Мы задыхаемся выхлопными газами, вокруг засрали всю прилегающую территорию. ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО УЖЕ ЭТО БЕЗОБРАЗИЕ ТЕРПЕТЬ!!!🤬

КОГДА БУДУТ ПРИНИМАТЬСЯ МЕРЫ???‼️

👏Большая благодарность нашим сотрудникам ГАИ за взаимодействие! Но постоянно вызывать их тоже не дело..