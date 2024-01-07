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Хоккеисты Горняка на пути в Павловск (фото)

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В рамках подготовки к отборочным (зональным) соревнованиям 37-ой зимней Олимпиады Алтая, которая пройдёт 15-18 февраля в райцентре Павловск, хоккеисты района провели две контрольные встречи поделившись на две команды.

Первая была представлена игроками из Горняка, вторая сборной командой из п.Ремовский и с.Локоть.

В обоих играх сельские хоккеисты были сильнее и сыграннее горожан, обыграв их со счетом 14:8 и 20:5.

Эти игры помогут определить состав сборной района, которой уже 13-15 января в с.Шипуново предстоит побороться за единственную путевку на финальные игры Олимпиады, где помимо нашей команды будут спортсмены Шипуновского, Краснощековского, Петропавловского, Рубцовского и Усть-Калманского районов.

В эти же сроки там же в Шипуново будут состязаться и лыжники. Нашу команду будут представлять устьянцы, воспитанники М.И.Ушкова.

Кстати ранее, в декабре уже прошли отборочные соревнования по зимнему футболу, шахматам и рыболовному спорту.

Футболисты и рыбаки завоевали путевки на Олимпиаду, а вот шахматистам не хватило всего лишь 1 очка для поездки в Павловск.

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