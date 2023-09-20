Житель Барнаула разбил голову в автосервисе - ГОРНЯК22

Житель Барнаула разбил голову в автосервисе
Барнаулец пригнал машину на ремонт в местный автосервис, а обратно уехал на карете скорой помощи.
В Управлении Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ рассказали, что мужчина, выходя из автомобиля, поскользнулся и упал в смотровую яму, получив серьезные травмы головы. В автосервис незамедлительно выехала карета скорой помощи.
Медики смогли быстро остановить кровотечение и предоставили необходимую первую помощь пострадавшему. Однако из-за травм, полученных при падении, пострадавший не мог самостоятельно выбраться из ямы. Для этого вызвали группу спасателей.
В ходе спасательной операции, специалисты использовали свои навыки и оборудование. Мужчину аккуратно положили на носилки и трансплантировали к карете скорой помощи. Пострадавшего увезли в ближайшее медицинское учреждение для дальнейшего лечения.
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