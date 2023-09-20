Подробнее о погоде в Горняке на 2 недели
https://world-weather.ru/pogoda/russia/samara/

Житель Благовещенского района признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью родному брату, который от полученных травм скончался - ГОРНЯК22
20.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Здоровье
В Борзовой Заимке водитель насмерть сбил семилетнюю девочку и сбежал. Фото и видео. Мужчина задержан.
Новости Алтай
Новый гимн Рубцовска прозвучал на сцене Драмтеатра. 
Новости Алтай
СВО
Барнаулец пытался отравить мобилизованных
Новости Горняк
Курятина в Алтайском крае бешено подорожала и становится дефицитом
Здоровье
Новости Алтай
Алтайский край, возглавлявший рейтинг по ожирению, оказался в лидерах по ЗОЖ
Бизнес
Новости Горняк
В Алтайском крае вынесен приговор за пособничество в контрабанде леса

Коллекция категорий

Бизнес122 News
Здоровье164 News
Новости Алтай988 News
Новости Горняк219 News
Образование130 News
Общество278 News
Объявления78 News
Политика204 News
Спорт159 News
Платим за интересные новости!
объявления

Житель Благовещенского района признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью родному брату, который от полученных травм скончался

ГОРНЯК2201 mins

Собранные Благовещенским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следователем СК и судом установлено, что в конце ноября 2022 года в поселке Благовещенка мужчине сообщили, что его родной брат не вышел на работу, на которую он его трудоустроил. Поняв, что родственник вновь распивает спиртное, он приехал к нему домой и разозлившись на его поведение, стал избивать, после чего ушел с места происшествия. Через несколько дней от полученных травм потерпевший скончался.

Суд, оценив собранные в ходе следствия доказательства, признал подсудимого виновным в совершении особо тяжкого преступления и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Ольга Чеснокова

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости