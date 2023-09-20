Житель Благовещенского района признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью родному брату, который от полученных травм скончался
Собранные Благовещенским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Следователем СК и судом установлено, что в конце ноября 2022 года в поселке Благовещенка мужчине сообщили, что его родной брат не вышел на работу, на которую он его трудоустроил. Поняв, что родственник вновь распивает спиртное, он приехал к нему домой и разозлившись на его поведение, стал избивать, после чего ушел с места происшествия. Через несколько дней от полученных травм потерпевший скончался.
Суд, оценив собранные в ходе следствия доказательства, признал подсудимого виновным в совершении особо тяжкого преступления и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Ольга Чеснокова