Собранные Благовещенским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следователем СК и судом установлено, что в конце ноября 2022 года в поселке Благовещенка мужчине сообщили, что его родной брат не вышел на работу, на которую он его трудоустроил. Поняв, что родственник вновь распивает спиртное, он приехал к нему домой и разозлившись на его поведение, стал избивать, после чего ушел с места происшествия. Через несколько дней от полученных травм потерпевший скончался.

Суд, оценив собранные в ходе следствия доказательства, признал подсудимого виновным в совершении особо тяжкого преступления и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Ольга Чеснокова

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