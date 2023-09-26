Житель Камня-на-Оби ответит перед судом за незаконную рыбалку

Отделом дознания МО МВД России «Каменский» завершено расследование уголовного дела о незаконном вылове рыбы с применением запрещённого орудия лова в период нереста. Обвинение в браконьерстве предъявлено жителю Камня-на-Оби 1997 года рождения.

По данным правоохранителей, злоумышленник, приехав на берег озера Красный камень, незаконно выловил 14 крупных сазанов, часть из которых достигала пяти килограммов. Ущерб Верхнеобскому территориальному управлению федерального агентства по рыболовству составил более 25 тысяч рублей.

Подозреваемый признал свою вину, возместил ущерб в полном объёме и рассказал, что всего лишь хотел попробовать порыбачить древним, первобытным способом с помощью остроги.

В настоящее время уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации, направлено в суд для рассмотрения по существу. Решения суда обвиняемый будет дожидаться, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Незаконный вылов рыбы с применением запрещённого орудия лова в период нереста является серьезным нарушением закона и может привести к значительному ущербу для экосистемы водоёмов. Полиция Алтайского края призывает граждан соблюдать законодательство в области рыболовства и не нарушать правила вылова рыбы.

44-летний житель Тальменского района выловил из Оби четыре стерляди

>

Источник