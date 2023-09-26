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Житель Шипуновского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве односельчанина из ревности

ГОРНЯК2201 минуты

Шипуновским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Шипуновского района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, обвиняемый длительное время проживал с женщиной в одном из сел Шипуновского района. В марте 2023 года без объяснения причин она ушла жить к другому мужчине. В июле бывший сожитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом соперника для выяснения отношений, однако мужчина отказался открывать дверь. Движимый чувством ревности, он незаконно проник в дом и нанес мужчине более 30 ударов, в том числе деревянной палкой и оконной рамой. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Шипуновского района обвинительным заключением направлено в суд ля рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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