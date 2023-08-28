Жительница Алтайского края нашла в лесу места для наложения порчи

Жительница Заринска во время сбора грибов обнаружила место проведения таинственных обрядов. Неизвестные оставили в лесу восковые фигуры с фотографиями людей.

«Недалеко от дороги в близлежащем леске были закопаны две фигурки, в круге из пшена, сверху лежала булка хлеба. Внутри подклада закопаны восковые фигуры. К ним нитками были примотаны фотографии женщины и молодой девушки. Подклады находились друг от друга недалеко, в нескольких метрах», ― пишет газета «Наш город Заринск».

По словам горожанки, на фото было написано имя, год рождения и другие данные.

«Это какой-то ужас! Кто таким у нас в Заринске занимается? Неужели колдовство?», ― возмутилась женщина.

В Вознесенском храме посоветовали сжечь страшную находку. И заверили, что верующему человеку, который носит крест, не стоит бояться подобных обрядов.

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