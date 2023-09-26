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Когда выйдет “Брат 3”, чего ждать от него и как он связан с фильмами Балабанова

ГОРНЯК2201 минуты

Фото: Кадр из YouTube-канала "Брат-3"

Чего ждать от фильма “Брат 3”? Это смесь криминальной ленты, драмы и трагикомедии. Название ленты отсылает к культовым российским фильмам Алексея Балабанова “Брат” и “Брат 2”

Брат 3“, дебютная полнометражная кинокартина режиссера Валерия Переверзева, которую покажут в кино уже этой осенью. Рассказываем, что известно об этом фильме.

Когда выйдет “Брат 3

Брат 3” выйдет в прокат 23 ноября 2023 года. Об этом сообщил генеральный директор прокатной компании HHG Владислав Пастернак, пишет РИА “Новости”. Сам фильм сейчас уже почти завершен: авторы работают над звуком и титрами.

Брат 3” – это продолжение или нет

Фильм “Брат 3” не связан с картинами Балабанова “Брат” и “Брат 2“.

Кто сыграл в фильме “Брат 3

В фильме снялись рэпер Птаха, Эрик Робертс, Оливье Сиу, а также братья-“электроники” Владимир и Юрий Торсуевы. Главные роли исполнили Василий Карпенко и Александра Вознесенская.

Сюжет фильма “Брат 3

Действие фильма происходит в Тамбове в начале XXI века. Несколько киноновелл объединяет одна история.

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