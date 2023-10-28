Кого в Горняке отметили в день пожилого человека и что за «Прямая линия» для пенсионеров района

В Алтайском крае октябрь объявлен месячником пожилого человека.

И в нашем районе этот месяц был ознаменован юбилейными датами: 13 октября 50 лет совместной жизни отметили супруги Виктор Иванович и Ольга Ильинична Беззмельные из села Устьянки и 16 октября свой 90-летний юбилей – Почетный гражданин Локтевского района, председатель Локтевского районного Совета ветеранов Лидия Тимофеевна Мелихова.

В рамках месячника пожилого человека 31октября 2023 года, с 10.00 до 12.00 по местному времени, Администрацией района и советом ветеранов организована «Прямая линия» для пенсионеров района по социально-экономическим вопросам, медицинскому обслуживанию и лекарственному обеспечению.

Телефон для связи: 3-22-71.