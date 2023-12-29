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Комиссия по делам несовершеннолетних в Горняке поздравила детей из семей, признанных находящимися в социально опасном положении

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В преддверии Нового года Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Локтевского района уже по сложившейся традиции поздравляла детей из семей, признанных находящимися в социально опасном положении.

Акция направлена на оказание помощи юным гражданам, которым особенно требуются внимание и поддержка.

Из средств муниципального бюджета района были приобретены новогодние подарки для 28 детей из семей указанной категории.

В акции приняли участие ОМВД России по Локтевскому району, главы сельских поселений, члены народной дружины Локтевского района.

В результате рейдовых мероприятий все дети получили новогодние подарки и поздравления с наступающим 2024 годом. С родителями несовершеннолетних детей были проведены беседы о недопустимости ненадлежащего исполнения родительских обязанностей во время новогодних праздников и школьных каникул. В период зимних школьных зимних каникул органами системы профилактики будут осуществляться рейдовые мероприятия в семьи с целью предупреждения нарушения прав и законных интересов детей.

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