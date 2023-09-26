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Консультативно-диагностический центр обзванивает своих пациентов

ГОРНЯК2201 минуты

Специалисты Консультативно-диагностического центра Алтайского края обращаются к жителям региона с просьбой брать трубку с номеров +7 3852 55 88 20 и +7 3852 55 88 72.

В центре сформирован лист ожидания, в который пациент попадает, если свободные талоны к врачу отсутствуют. Как только появляется свободный талон, пациенту звонит робот с номера +7 3852 55 88 20 и сообщает дату и время приема. Сообщение робота обязательно дослушать до конца и подтвердить готовность прибыть на обследование или консультацию.

В случае, когда пациент не ответил на первый звонок, ему поступит вызов с номера +7 3852 55 88 72 от оператора.

Отвечать на звонки из Консультативно-диагностического центра необходимо! При отсутствии ответа на звонок, выделенный талон будет аннулирован, информация о пациенте будет передана в медицинскую организацию, выдавшую направление. Направление останется действительным, пациент вновь будет ожидать своей очереди.

Ситуации могут быть разные, если у вас не получается приехать на прием, лучше сообщить об этом как можно раньше, и на это время будет записан другой пациент. Такая система позволяет эффективно работать со временем приема специалистов, избегать простоев, потому что высвободившиеся талоны не сгорают, а переходят к другому человеку.

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