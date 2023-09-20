Курятина в Алтайском крае бешено подорожала и становится дефицитом - ГОРНЯК22

В магазинах Ассорти Горняка тушка цыпленка бройлера стоит 268 рублей за килограмм, а в Мария Ра- 219.

С начала мая 2023 года охлажденные и мороженые куры в Алтайском крае подорожали на 39,4%, в Барнауле и вовсе на 41%, следует из отчетов Алтайкрастата за 10 мая и 11 сентября. Но главная проблема – курятина стала дефицитным товаром, почти исчезнув из холодильников местных магазинов.

Алтайкрайстат сообщает, что начиная с ноября 2022 года цена на курятину держалась около 170 рублей за кг. В апреле она упала до 156,8 рублей за кг, а потом начался рост. В итоге в начале сентября этот продукт стоил 221,65 рублей. При этом в России средняя потребительская цена охлажденных и замороженных куриных тушек в августе составила 208,8 рубля за килограмм.

Тренд на рост цены в крае отмечался уже в 2021 году. Тогда выросла мировая цена на зерно и импортные составляющие рациона птиц – аминокислоты, витамины, микроэлементы. Еще подорожала упаковка и логистика.

Учредитель компании “Вкусная жизнь” Василий Кузьменко подтвердил исчезновение мяса кур с прилавков своей сети и других магазинов. Он назвал две главные причины.

Первый фактор – отгрузки за доллары на экспорт в дружественные страны – Иран, Индию, ОАЭ, Таджикистан, Узбекистан. Соответственно, цена очень выросла и действительно эта неприятная история началась с середины лета. И второй фактор – инкубационное яйцо ранее покупали за рубежом. Сейчас санкции, а российских предприятий, которые занимаются производством такой продукции, мало. Соответственно, птицефабрики испытывают дефицит.

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