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Многочасовую вечернюю пробку собрало ДТП на трассе у села Баюновские Ключи

ГОРНЯК2201 mins

Фото: скриншот из видео Barnaul 22

После аварии автомобили встали посреди проезжей части и загородили собой проезд. Из-за этого на дороге разрослась огромная пробка

27 августа около 18 часов в селе Баюновские Ключи произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает паблик Barnaul 22 в соцсети “ВКонтакте”.

На перекрестке автомобиль “Лада 2107” остановился, чтобы повернуть и в этот момент в него врезалась машина, которая ехала сзади. После этого “Жигули” столкнулись с другим авто, которое направлялось по встречке.

Сведений о пострадавших нет.

При этом, как сообщили “Толку” читатели, из-за аварии от СНТ “Огоньки” до Баюновских Ключей собралась большая пробка в сторону Барнаула. По словам очевидцев, затор на дороге продержался несколько часов и проезд стал свободным только ближе к 22 часам.

Ранее в Бийске водитель Honda снес столб и улетел в кусты. По словам очевидцев, автомобилист находился в состоянии сильного опьянения.

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