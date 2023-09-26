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Молодой житель Рубцовского района признан виновным в убийстве сожителя своей матери

ГОРНЯК2201 минуты

Собранные Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 21-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище, группой лиц по предварительному сговору).

Следователем СК и судом установлено, что в мае 2023 года в одном из сел Рубцовского района молодой человек вместе с сожителем своей матери незаконно проник в помещение склада крестьянско-фермерского хозяйства и похитил металлолом. После произошедшего мужчины направились домой распивать спиртное. В ночное время в ходе застолья из-за незначительного повода между ними произошёл конфликт, переросший в драку. Молодой человек, взяв деревянную палку, нанес ей множественные удары в область головы своего оппонента. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Суд, оценив собранные следователем СК доказательства, признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых преступлений и назначил наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Ольга Чеснокова

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