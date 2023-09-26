На Алтае мужчина попытался скрыть убийство, сымитировав несчастный случай

Предъявлено обвинение в убийстве односельчанина 50-летнему жителю Зонального района.

22 сентября мужчина пришел в гости к 62-летнему односельчанину, с которым они стали распивать алкоголь. После между ними произошел конфликт. Разозлившийся гость нанес хозяину ножевое ранение в шею, от которого тот скончался на месте происшествия.

Чтобы сымитировать самоубийство, обвиняемый вложил нож в руку потерпевшего и вызвал скорую помощь.

По ходатайству следователя мужчина заключен под стражу, пишет СК по Алтайскому краю. Расследование продолжается.

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