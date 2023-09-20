На Алтае тракторист насмерть задавил отдыхающего в поле коллегу - ГОРНЯК22

В Крутихинском районе Алтайского края завершено расследование уголовного дела в отношении работника крестьянско-фермерского хозяйства, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности своему коллеге.

По данным следствия, 23 июня 2023 года обвиняемый, управляя трактором на поле вблизи села Волчно-Бурлинское, совершил наезд на своего коллегу, который отдыхал в траве рядом с межполевой дорогой.

Потерпевший был госпитализирован, но скончался в тот же день от полученных телесных повреждений.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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