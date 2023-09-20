Подробнее о погоде в Горняке на 2 недели
https://world-weather.ru/pogoda/russia/samara/

На Алтае тракторист насмерть задавил отдыхающего в поле коллегу - ГОРНЯК22
20.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Здоровье
В Борзовой Заимке водитель насмерть сбил семилетнюю девочку и сбежал. Фото и видео. Мужчина задержан.
Новости Алтай
Новый гимн Рубцовска прозвучал на сцене Драмтеатра. 
Новости Алтай
СВО
Барнаулец пытался отравить мобилизованных
Новости Горняк
Курятина в Алтайском крае бешено подорожала и становится дефицитом
Здоровье
Новости Алтай
Алтайский край, возглавлявший рейтинг по ожирению, оказался в лидерах по ЗОЖ
Бизнес
Новости Горняк
В Алтайском крае вынесен приговор за пособничество в контрабанде леса

Коллекция категорий

Бизнес122 News
Здоровье164 News
Новости Алтай988 News
Новости Горняк219 News
Образование130 News
Общество278 News
Объявления78 News
Политика204 News
Спорт159 News
Платим за интересные новости!
объявления

На Алтае тракторист насмерть задавил отдыхающего в поле коллегу

ГОРНЯК2201 mins

В Крутихинском районе Алтайского края завершено расследование уголовного дела в отношении работника крестьянско-фермерского хозяйства, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности своему коллеге.

По данным следствия, 23 июня 2023 года обвиняемый, управляя трактором на поле вблизи села Волчно-Бурлинское, совершил наезд на своего коллегу, который отдыхал в траве рядом с межполевой дорогой.

Потерпевший был госпитализирован, но скончался в тот же день от полученных телесных повреждений.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Барнаулец угнал автомобиль у бывшего работодателя и попал в ДТП

>

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости