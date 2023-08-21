На Алтае в результате падения бетонной опоры погиб электромонтажник

На Алтае следственными органами проводится проверка по факту смерти специалиста при проведении монтажных работ.

18 августа в окрестностях с. Балыктуюль Улаганского района при проведении электромонтажных работ упала бетонная опора линий электропередач. На ней находился 51-летний житель Павловского района Алтайского края, который осуществлял электромонтажные работы. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СК по Республике Алтай. Изъята вся необходимая документация, касающаяся допуска работника к выполнению производственных работ, которая будет тщательно изучена в ходе проверки.

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