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На алтайской трассе молодой человек влетел в опору линии электропередачи

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На алтайской трассе молодой человек влетел в опору линии электропередачи

редактор01 mins

Серьезное ДТП устроил на трассе Павловск — Барнаул 32-летний молодой человек. В 26 километрах от города, при движении в сторону краевой столицы, молодой человек на полной скорости влетел в опору линии электропередачи.

Фотографией с места аварии поделились очевидцы в сообществе Barnaul 22. На кадрах видно ужасное состояние автомобиля — деформирована не только передняя часть машины, которой мужчина протаранил дорожное ограждение и столб, но и крыша. Часть железного ограждения, осталась на автомобиле, фактически обмотав его вокруг.

Несмотря на страшную картину, в Госавтоинспекции региона «Алтайской правде» сообщили, что водитель остался жив и ему даже не потребовалась госпитализация.

Причину ДТП правоохранители устанавливают.

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