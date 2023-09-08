На барнаульском автовокзале четыре работницы кафе были с липовыми санкнижками

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Работницам кафе может грозить до одного года лишения свободы за подделку документов. Материалы дела направлены в барнаульский суд

В Барнауле четырех работниц кафе, расположенного в здании автовокзала, обвиняют в подделке документов. Уточняется, что речь идет о санитарных книжках, сообщает ” Банкфакс “.

Уголовные дела расследовались в отношении женщин от 40 до 48 лет. По версии следствия, при устройстве на работу они предъявили подложные документы с недостоверными сведениями.

Женщинам предъявили обвинение по статье “Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков“. Им грозит лишение свободы на срок до одного года.

Ранее сообщалось, что жительница Бийска получила пять месяцев лишения свободы условно за подделку документов. Женщина предъявила сотрудникам ГАИ водительские права на чужое имя, но со своей фотографией.

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