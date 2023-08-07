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​​Наказание за незаконное пересечение государственной границы РФ в Локтевском районе

редактор01 mins
​​Наказание за незаконное пересечение государственной границы РФ

Приговором Локтевского районного суда Алтайского края от 01 августа 2023 года гражданин Кыргызской Республики осужден по ч. 2 ст. 322 УК РФ.

Согласно материалам дела осужденный, ранее признанный виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1.1 ст.18.8 КоАП РФ, и уведомленный о неразрешении ему въезда в Российскую Федерацию в течении пяти лет со дня административного выдворения из Российской Федерации, 03 июля 2023 года в 12 час. 05 мин. на территории Локтевского района Алтайского края при следовании в пешем порядке из Республики Казахстан в Российскую Федерацию в обход установленных пунктов пропуска, незаконно пересёк Государственную границу РФ. После чего, 03 июля 2023 года в 12 час. 30 мин. при следовании вглубь территории Российской Федерации на территории пограничной зоны Локтевского района Алтайского края был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В ходе судебного разбирательства по делу осужденный признал свою вину в полном объёме.

Вышеуказанным приговором суда ему назначено наказание по ч. 2 ст. 322 УК РФ в виде штрафа в размере 15 000 рублей в доход государства. На основании ч. 5 ст. 72 УК РФ, с учётом содержания под стражей с 03 июля 2023 года по 01 августа 2023 года, осужденный освобождён от отбывания наказания в виде штрафа. Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении осужденного отменена, последний освобождён из-под стражи в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов края.

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