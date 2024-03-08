ОКНА VEKA от производителя г. Новосибирск
Качество бюджет, стандарт, премиум.
Работаем в Горняке, Староалейском, Змеиногорске, Веселоярске- выезд замерщика и доставка бесплатно.
Конкурентные цены, отделка БФК по оптовым ценам, москитная сетка в подарок!
Замер в день заказа, монтаж в день доставки, отделка под ключ
Дополнительные услуги: тонирование, кашировка (цветные окна)
Предварительная оценка по телефону : 89994002422
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ (https://sibir22.ru/potolkigornyak/)
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА В ГОРНЯКЕ (https://sibir22.ru/plastikovye-okna-v-gornyake/)