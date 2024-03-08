ОКНА VEKA от производителя г. Новосибирск



Качество бюджет, стандарт, премиум.

Работаем в Горняке, Староалейском, Змеиногорске, Веселоярске- выезд замерщика и доставка бесплатно.

Конкурентные цены, отделка БФК по оптовым ценам, москитная сетка в подарок!

Замер в день заказа, монтаж в день доставки, отделка под ключ

Дополнительные услуги: тонирование, кашировка (цветные окна)

Предварительная оценка по телефону : 89994002422

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ (https://sibir22.ru/potolkigornyak/)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА В ГОРНЯКЕ (https://sibir22.ru/plastikovye-okna-v-gornyake/)