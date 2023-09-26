Несколько алтайских мобилизованных получили реальные сроки за самоволки

В сентябре Барнаульский гарнизонный суд рассматривал дела 18 военнослужащих, обвиненных за самовольное оставление ими войсковой части, сообщает “Алтапресс”.

Пока за сентябрь насчитывается семь обвинительных приговоров. По четырем пресс-служба суда опубликовала информацию: все четверо после мобилизации самовольно оставили войсковую часть без уважительных причин на срок более месяца.

Все получили реальные сроки — от пяти до шести лет колонии общего режима. Ни одного оправдательного приговора по статье 337 не обнаружилось. Иногда судьи выносят условное наказание, если находятся смягчающие обстоятельства.